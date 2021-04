È successo a Firenze

Una donna di 41 anni è caduta dal monopattino ed è in gravi condizioni. Non aveva il casco protettivo. È stata portata in ospedale in codice rosso. È successo ieri sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert, a Firenze.

La 41enne, a bordo del monopattino, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via Bolognese. La donna, di origine spagnola ma da tempo residente nel fiorentino, era senza casco e cadendo ha battuto la testa contro la ruota di un’auro in sosta. È stata portata in ospedale in codice rosso con lesioni gravissime.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale. Il monopattino è stato sequestrato come diposto dal pubblico ministero di turno. Per le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata chiusa per circa un’ora e mezza.