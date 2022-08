È successo negli Stati Uniti d'America

In Florida, negli Stati Uniti d’America, un uomo è stato arrestato dopo avere provato a ‘comprare’ una bambina di 8 anni per 100mila euro in un negozio di alimentari. Lo riporta il New York Post.

Hellmuth Kolb, 85 anni, si è avvicinato alla madre della piccola in un supermercato di Port Orange ed è lì che ha fatto la proposta indecente, stando a quanto riportato dalla polizia.

Kolb, tra l’altro, era in libertà vigilata e gli era stato vietato di avere contatti con i bambini dopo aver tentato di comprare un bambino nel 2018, in un centro commerciale.

La madre della piccola, Lauren Benning, ha raccontato alla stampa locale che pensava che Kolb fosse un anziano solitario quando si è avvicinato a lei e alla figlia: “Ha cominciato a fare commenti su quanto fosse carina e su quanto fosse brava a ballare e su come non avrebbe potuto avere figli, seppur li voleva”.

Tuttavia, poi la conversazione è degenerata: “Mi ha inseguito fino al parcheggio e mi ha detto: ‘Ehi, voglio trovare un accordo con te. Vorrei comprarla per 100mila dollari. Ero completamente scioccata. Quell’uomo deve essere rinchiuso. Non gli può essere permesso di stare con i nostri figli”, ha proseguito la madre.

E ora Hellmut Kolb è stato arrestato.