È successo a Foggia

Dramma a Foggia, nel ‘ghetto’ di Borgo Mezzanone, in Puglia, noto anche con il nome di ‘pista’.

Due giovani migranti, un uomo e una donna, sono morti la scorsa notte in una baracca. Stando a quanto si è appreso, la coppia sarebbe rimasta intossicata nel sonno dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un braciere utilizzato per riscaldarsi e posizionato accanto al letto. Altre due persone che dormivano nella stessa baracca sono rimaste leggermente intossicate.

Le vittime sono entrambe africane e non sono state ancora identificate. A lanciare l’allarme sono stati alcuni migranti presenti nel grande insediamento dove vivono stabilmente oltre 1.500 stranieri occupati prevalentemente in lavori nelle campagne del Foggiano. Quando il personale del 118 è arrivato non ha potuto far altro che costatare il decesso dei due migranti. Le indagini sono affidate alla polizia.

Come ricordato da FoggiaToday, “non è la prima volta che si registra un episodio simile nel ghetto di Borgo Mezzanone: anche nel novembre del 2019, due giovani nigeriani morirono a causa delle esalazioni di monossido di carbonio sprigionate da una stufetta usata per fronteggiare il gelo”.

I sintomi da intossicazione da monossido di carbonio

L’intossicazione da monossido di carbonio può causare questi sintomi:

mal di testa

vertigini

debolezza muscolare

nausea

vomito

dolori al petto

difficoltà di respiro

confusione

stanchezza

visione offuscata

perdita di coscienza

Se si sospetta di essere stati esposti al monossido di carbonio, è importante cercare immediatamente assistenza medica. In caso di esposizione prolungata o elevata, l’intossicazione da monossido di carbonio può causare danni cerebrali permanenti o, come purtroppo abbiamo scritto, la morte.