È successo a Formia

Rissa tra minorenni a Formia , vicino Latina : morto un 17enne.

Ferito anche un altro giovanissimo ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa è avvenuta nel centro del comune laziale.

A Formia, vicino Latina, nel Lazio, un ragazzo è morto accoltellato durante una rissa. Stando alle prime informazioni, pare che la violenta discussione sia scoppiata fra alcuni giovanissimi, probabilmente minorelli.

Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia e carabinieri. Sulla vicenda sta indagando il commissariato di Formia.

Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, pare che la lite sia avveunuta tra due gruppi di giovani: uno della zona e l’altro proveniente da fuori. Almeno dieci i ragazzini coinvolti.

Oltre alla vittima (17 anni) c’è anche un ferito che, però, non sarebbe in pericolo di vita. La lite è avvenuta intorno alle 20, nel centro del comune laziale, in via Vitruvio. Sono in corso accertamenti per risalire a tutti i partecipanti.

Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe stata trasportata in ospedale dove i soccorsi si sono rivelati inutili.