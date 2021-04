L'ira del rapper e la difesa dell'ex parlamentare

La Commissione Contenziosa del Senato ha stabilito il diritto al vitalizio per Roberto Formigoni, ex parlamentare ed ex presidente della Regione Lombardia, dopo che questi aveva fatto ricorso contro la sospensione a seguito della condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione.

Formigoni all’Ansa ha affermato: «Si deve chiedere a quei parlamentari, a quegli intellettuali e a quei commentatori che tanto si stracciano le vesti di fronte a una sentenza, se ritengano che lo stato di diritto sia ancora il baluardo contro gli abusi di qualsiasi potere a protezione della singola persona o se per qualcuno possa invece essere ripristinata una forma di condanna a morire di stenti». Formigoni ha anche denunciato le «invettive forcaiole rivoltemi contro in questi anni».

Fedez, il rapper italiano, ha commentato così quanto deciso: «Vi ricordate qualche settimane fa il senatore Pillon che diceva che il senato aveva un sacco di priorità? Avete letto la priorità di oggi? Confermato il vitalizio al Celeste, ovvero a Formigoni. Gli hanno ridato il vitalizio di settemila euro. Cazzo, queste sono priorità. Complimenti, buonanotte ai senatori».

Il riferimento è alle dichiarazioni del senatore leghista, che ha affermato di non voler dare priorità a Palazzo Madama al ddl Zan, cioè la legge che punta ad inasprire le pene per il reato d’odio e violenza contro gli omosessuali.