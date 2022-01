Epicentro nella zona di Vibo Valentia

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in Calabria, alle 10.19.57.

Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona di Vibo Valentia, dove è stato localizzato l’epicentro. La profondità del terremoto è stata di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita in una vasta zona della Calabria, anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali. Non sono stati segnalati, al momento, danni a persone o cose.

Tuttavia, per precauzione, molte scuole e uffici sono stati fatti evacuare. Nella maggior parte dei comuni in cui è stato avvertito il sisma, gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte ordinatamente. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite.