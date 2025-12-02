Foto dimenticate per 18 anni: cosa mostrano davvero

Il 13 agosto 2007 è una data che l’Italia ricorda con inquietudine: quel giorno, Chiara Poggi veniva trovata senza vita nella sua villetta di Garlasco, in provincia di Pavia. A distanza di diciotto anni, una nuova rivelazione scuote le indagini: foto inedite mostrano Andrea Sempio, attuale indagato, due volte davanti alla casa della vittima proprio il giorno del delitto.

Le immagini, rimaste sepolte per quasi due decenni in un hard disk considerato danneggiato, sono riemerse grazie a un recupero tecnico e sono state pubblicate sul canale YouTube “Bugalalla Crime” della youtuber Francesca Bugamelli. Ora, sono state acquisite ufficialmente dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, che stanno valutando la loro rilevanza all’interno dell’inchiesta.

Le fotografie sono state scattate nel pomeriggio del 13 agosto 2007, tra le 15:53 e le 16:13, in prossimità della villetta in via Pascoli dove Chiara Poggi fu uccisa. Secondo quanto documentato da ANSA e Leggo, la prima immagine mostra Andrea Sempio al volante dell’auto di famiglia alle 15:53. La seconda, venti minuti dopo, lo ritrae in piedi accanto al padre, nei pressi dell’incrocio tra via Pascoli e via Pavia, mentre due vigili del fuoco stanno delimitando l’area con il nastro bianco e rosso.

In quello stesso momento si distinguono anche i familiari della vittima: la madre Maria Rita Poggi, di spalle, e le cugine gemelle Stefania e Paola Cappa, quest’ultima con una stampella. Tra le immagini vi sono anche tre primi piani di Maria Rosa Poggi, madre delle gemelle.

Le parole di Sempio: “Ero lì per curiosità”

L’apparente novità visiva, in realtà, non smentisce quanto già raccontato in passato da Andrea Sempio. Durante le prime indagini, lo stesso Sempio aveva dichiarato agli inquirenti di essere passato in via Pascoli in due occasioni nel pomeriggio del delitto. “Nel transitare per via Pavia, giunti all’altezza di via Pascoli, notavo la presenza di un’ambulanza e delle persone. Ho pensato che forse era accaduto qualcosa”, aveva raccontato.

In un secondo momento, spinto dalla curiosità, era tornato sul posto: “Verso le successive ore 16.00, se ben ricordo, nell’intento di fare un giro, per pura curiosità sono ritransitato a bordo della mia autovettura. Mi sono fermato e, sceso dall’auto, ho cercato di recuperare qualche notizia”.

A informarlo fu una donna presente sul luogo che si qualificò come giornalista. Solo dopo alcune conversazioni con i presenti, afferma, comprese che la vittima era Chiara Poggi.

Il racconto del padre conferma la dinamica

Le dichiarazioni di Andrea Sempio sono state confermate anche dal padre, Giuseppe Sempio, ascoltato nel 2017. “Siamo passati davanti a via Pascoli ed abbiamo visto forse l’ambulanza, forse una macchina dei carabinieri, ma noi siamo andati a casa”, disse. “Poi mio figlio è uscito ed è tornato dopo un po’ per dirmi che aveva saputo quello che era successo. Quindi siamo usciti di nuovo insieme e siamo tornati sul luogo del delitto dove abbiamo raccolto informazioni”.

Un racconto coerente, oggi rafforzato dalle immagini.

Le foto possono cambiare le indagini?

Le fotografie, come confermato dagli inquirenti, non rappresentano un elemento nuovo in senso assoluto, ma acquisiscono valore documentale importante, specie considerando i metadati digitali che ne certificano l’orario e l’autenticità. “Queste foto, valutando anche i metadati, confermano quello che Andrea Sempio ha sempre sostenuto e ribadito”, ha dichiarato Angela Taccia, avvocato difensore di Sempio. “È un elemento in più che va a favore della veridicità del suo racconto”.

Curiosità: Chi è Francesca Bugamelli, la youtuber che ha diffuso le foto

Francesca Bugamelli è l’autrice del canale “Bugalalla Crime”, una delle voci emergenti del true crime italiano su YouTube. Il canale si è specializzato nella pubblicazione e analisi di casi di cronaca, con un approccio documentaristico e supportato da materiale d’archivio. Le foto inedite di Garlasco sono state pubblicate in anteprima proprio da lei, contribuendo in modo significativo a riportare l’attenzione mediatica sul caso.

Lo sapevi che…?

Le immagini ritrovate provengono da una fotografa dilettante che quel giorno si trovava casualmente a Garlasco. Il supporto digitale su cui erano conservate sembrava danneggiato, ma un lavoro tecnico di recupero ha permesso di renderle nuovamente leggibili. Ora, sono parte ufficiale del fascicolo della Procura di Pavia, che ha convocato la fotografa per acquisire l’intero materiale originale.

