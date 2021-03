La struttura metallica rossa di Milano.

Il concerto di Francesca Michielin per presentare “FEAT” previsto per domenica 6 giugno al Carroponte di Milano è cancellato.

Data la persistente situazione epidemiologica legata al COVID-19 e il perdurare dello stato di emergenza, Vivo Concerti è spiacente di comunicare che il concerto di Francesca Michielin previsto per domenica 6 giugno al Carroponte è cancellato.

Francesca Michielin non si esibirà dal vivo al Carroponte 2021. Dopo il successo di Sanremo, la cantante di Chiamami per nome ha confermato che, per ora, il suo ritorno dal vivo è destinato a essere rimandato a causa del perdurare dell’emergenza Coronavirus.

Francesca Michielin: i biglietti

I biglietti per l’evento della cantante saranno rimborsati tramite le solite modalità. Le richieste degli organizzatori da parte degli spettatori saranno accettate se il rimborso verrà chiesto entro i termini previsti. Per ogni informazione più approfondita è possibile consultare il sito ufficiale di Vivo Concerti.