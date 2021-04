Sarà un 2021 che porterà con sé nuovi entusiasmanti appuntamenti e concerti per Francesco Renga che, mentre tutti i suoi colleghi annunciano lo slittamento dei propri tour, ha scelto di annunciare uno spettacolo live da maggio 2021.

L’Insieme Tour si svolgerà nei maggiori teatri della Penisola proponendo dal vivo tutti i maggiori successi della carriera del cantante bresciano

“Mai come questa volta programmare un nuovo tour mi provoca così tante emozioni – racconta Renga – tanta è la voglia di tornare a cantare per la mia gente, con la mia gente! Finalmente sperare di poterli abbracciare tutti e magari non solo con lo sguardo. È un po’ come tornare a vivere, una vera e propria epifania…”.