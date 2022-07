Si attende la nota ufficiale della coppia

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi era una delle più famose d’Italia.

Sì, era… perché, stando a quanto riportato da Dagospia.it, l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva avrebbero deciso di separarsi e una nota ufficiale è attesa per le 19 di oggi, lunedì 11 luglio.

Su Dagospia, infatti, si legge: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il Pupone e la sua Pupo. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla”. E ancora: “I problema di casa Totti? Lo sapevano tutti ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà. Totti è stato l’ottavo re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne”.

Come ricordato da DonnaClick.it, Francesco Totti e Ilary Blasi pronunciarono il fatidico sì il 19 giugno 2005. Le nozze furono trasmesse in diretta da Sky e tutti i proventi per i diritti televisivi furono devoluti in beneficenza.

Tuttavia, da tempo si parla della crisi tra i due e sempre Dagospia aveva anche diffuso il nome di Noemi Bocchi che Totti avrebbe conosciuta durante un torneo di padel. L’ex capitano della Roma, però, aveva smentito anche con un video, in cui si diceva stanco delle bugie diffuse dai media.

Ilary Blasi, dal canto suo, ha smentito più volte l’imminenza della fine del rapporto con il campione del mondo di calcio, con tanto di ospitata da Silvia Toffanin, a Verissimo. Nonostante ciò, però, si parlava ormai di una convivenza da separati in casa.

Pare, infatti, che i due abbiano allungato i tempi della comunicazione pubblica della fine del matrimonio per preparare psicologicamente i tre figli: Christian, Chanel e Isabel.