È successo in Francia

Un uomo ha fatto saltare in aria parte della sua casa mentre stava cercando di scacciare una mosca. È successo in Francia e ne dà notizia la BBC.

Nel dettaglio, l’uomo, 80 anni, stava mangiando qualcosa quando ha cominciato a irritarsi per colpa di una mosca che gli ronzava intorno. L’anziano ha, quindi, preso la racchetta elettrica progettata per uccidere gli insetti con lo scopo di sbarazzarsi della mosca ma c’era una bombola del gas difettosa nella sua casa in Dordogna.

Quindi, una reazione determinata dalla combinazione tra la racchetta e il gas ha provocato una esplosione, danneggiando la cucina e parte del tetto dell’abitazione, che si trova nel villaggio di Parcoul-Chenaud.

Come riportato dai media locali, l’uomo è stato fortunato perché ha rimediato soltanto una bruciatura alla mano. Nulla, invece, si sa sulle sorti della mosca. L’anziano si è dovuto trasferire poi in un campeggio per permettere alla famiglia di riparare la casa.