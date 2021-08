È successo in Francia

Su Twitter sta girando un video curioso. Mercoledì scorso, 25 agosto, in Francia, un camion zigzaga sulla A8 e tampona diverse auto.

Visto più di 2 milioni di volte, il video si conclude con l’autista che ferma il camion e scende dal mezzo come se nulla fosse, provando ad allontanarsi in maniera incredibilmente calma. Tuttavia, diversi automobilisti lo raggiungono e lo picchiano.

Dinguerie en direct sur l’A8 😱 pic.twitter.com/fKLzZNU4a1 — portgas (@nokinho_) August 25, 2021

Nice-Matin ha fornito diverse spiegazioni per il fatto che è accaduto intorno alle 16, mentre il camion si dirigeva verso Nizza. Un uomo di nome Franco ha raccontato: «Non ho visto molto. Siamo stati tamponati da dietro. Abbiamo avuto un contraccolpo al collo. È successo molto velocemente, non abbiamo capito niente. Siamo scesi dalla macchina un po’ storditi. Era un pazzo».

Maggiori informazioni sono state fornite dal pubblico ministero di Grasse, Fabienne Atzori: «Il guidatore del camion era in ospedale sotto costrizione. Se è stato rilevato che l’individuo era sotto l’effetto di una droga al momento dei fatti, il magistrato ha precisato che, per il momento, è impossibile determinare se la sua crisi sia correlata o meno alla droga». È in corso un’indagine.