In Francia

Non avevano mai giocato al Lotto prima di quella sera. Una coppia del dipartimento francese della Dordogna ha vinto oltre dieci milioni di euro con la sua prima schedina in assoluto.

E per dieci giorni non ne ha saputo nulla.

Com’è nata quella giocata

I fatti risalgono al 26 giugno scorso. Come racconta BfmTV, i due erano a Périgueux in cerca di un posto dove cenare.

Un tavolo lo hanno trovato, ma il ristoratore ha spiegato che avrebbero dovuto attendere circa mezz’ora prima di potersi sedere.

Per impiegare quel tempo si sono diretti in una tabaccheria lì vicino e hanno giocato alcune schedine.

L’inesperienza che ha ritardato tutto

Non essendo pratici di quel gioco, i due non si sono accorti di averne azzeccata una vincente.

Solo dieci giorni più tardi, nel corso di una conversazione, hanno deciso di controllare l’estrazione. E hanno scoperto la vincita.

L’errore sull’importo

Anche a quel punto, però, la percezione era sbagliata.

La coppia era convinta che la cifra fosse di 30mila euro, non certo di un importo a sei zeri. La verità è emersa soltanto dopo la telefonata al numero di assistenza della Française des Jeux, la società che gestisce lotterie e scommesse in Francia.

Le parole del vincitore

Alla FDJ il vincitore ha raccontato l’anomalia della circostanza.

“Abbiamo i nostri rituali con l’Euromillions, ma è la prima volta in assoluto che giochiamo al Lotto. È incredibile”, ha dichiarato.

Ha poi spiegato cosa rappresenti quella somma per la famiglia: un sollievo, che permetterà alla coppia di non doversi più preoccupare per il proprio futuro e per quello dei figli. E ha aggiunto che quei soldi consentiranno di godere appieno della vita in totale serenità e di fare del bene a chi li circonda.

Non è stata l’unica vincita

La stessa estrazione ha premiato anche un’altra persona, con un importo identico di dieci milioni di euro.

Secondo quanto comunicato dalla Française des Jeux, in quel caso si tratta di un giocatore abituale, che ha tentato la sorte mentre era di passaggio a Parigi.