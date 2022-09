Le parole del leader di Sinistra Italiana

Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, in conferenza stampa ha affermato: “La destra vince le elezioni, noi ci siamo battuti ma con questo risultato bisogna fare i conti. Avevamo avvertito il rischio di una coalizione non sufficientemente ampia, oggi però non è il tempo delle recriminazioni ma della politica. Vogliamo parlare ai giovani che hanno riposto fiducia in noi, a chi soffre l’effetto di una crisi sociale che si allarga. C’è bisogno di lavorare a una opposizione politica e sociale a questa destra”.

Fratoianni ha aggiunto: “Ci rivolgiamo direttamente al Partito democratico e a Giuseppe Conte, a chi ha parlato di progressismo e ambientalismo: se crescono le forze che ne parlano siamo contenti, ma si traduca quel lavoro nei programmi di adesso. Continueremo a chiedere la tassazione sugli extraprofitti, il salario minimo, lo stop al consumo di suolo e che in Parlamento si crei una convergenza su questi temi”.

“Lavoriamo per convergenza larga che faccia opposizione a una destra nazionalista, il cui programma rappresenta un pericolo per questo Paese”, ha concluso.