L'animale è ora ricercato dalle autorità

Ieri, mercoledì 16 ottobre, a Frosinone, nella periferia di via Selva Casilina, una donna di 77 anni è morta dopo essere stata aggredita da un montone nel cortile della sua abitazione. Il drammatico episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio, mentre la pensionata stava sistemando delle piante nel giardino.

L’aggressione fatale

Intorno alle ore 18, la donna era impegnata in lavori di giardinaggio quando un montone è entrato nel cortile e ha iniziato ad aggredirla. L’animale ha sferrato violente testate sulla schiena della pensionata, che non ha avuto scampo. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorritori del 118, ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. La donna è stata dichiarata morta sul posto.

L’animale in fuga

Subito dopo l’attacco, il montone si è dileguato nelle campagne circostanti, rendendosi irreperibile. Al momento, i carabinieri della stazione di Frosinone stanno conducendo indagini per rintracciare l’animale e accertare eventuali responsabilità. È in corso una caccia all’animale, che rappresenta un pericolo per gli abitanti della zona.

Soccorsi e intervento dei carabinieri

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e capire come l’animale sia riuscito a entrare nel giardino della donna. La salma della vittima è stata restituita ai familiari dopo che il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Frosinone ha concesso il nulla osta ai funerali.

Un dramma nella tranquillità della campagna

L’episodio ha scosso la comunità locale, colpita da un evento tanto insolito quanto tragico. La vittima, residente nella zona da molti anni, era molto conosciuta nel quartiere e viveva in una zona tranquilla di campagna. L’aggressione da parte del montone ha lasciato senza parole amici e conoscenti, che non si spiegano come l’animale sia riuscito a raggiungere il cortile della sua abitazione.

Le indagini proseguono

Le autorità stanno indagando per stabilire la provenienza del montone e capire se possa trattarsi di un animale domestico sfuggito al controllo del proprietario. Al momento, non ci sono ancora informazioni su eventuali responsabilità. Gli accertamenti continuano, mentre le ricerche dell’animale sono in corso nelle campagne circostanti.