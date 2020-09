La malattia è la brucellosi

In Cina c’è stata una fuga di batteri da un impianto biofarmaceutico, provocando un’ infezione batterica .

c’è stata una da un impianto biofarmaceutico, provocando un’ . Il batterio è la Brucella che causa la brucellosi e i sintomi possono essere cronici: febbre, debolezza, sudorazione e dolori diffusi.

che causa la e i sintomi possono essere cronici: febbre, debolezza, sudorazione e dolori diffusi. Oltre 3mila persone avrebbero contratto la malattia e altre 1.400 sarebbero risultate positive al batterio.

persone avrebbero contratto la malattia e altre 1.400 sarebbero risultate positive al batterio. La malattia si contrae soprattutto dal contatto ravvicinato con gli animali infetti o con i prodotti di origine animale.

o con i prodotti di origine animale. Secondo gli esperti non ci sono al momento prove della trasmissione dell’infezione batterica da uomo a uomo.

Un altro focolaio in Cina sta suscitando un’ondata di preoccupazione tra le autorità sanitarie dopo che migliaia di persone nella parte settentrionale del Paese sono risultate positive a un’infezione batterica. Questa si è diffusa tra le persone che lavorano in un impianto biofarmaceutico di proprietà dello Stato nella città di Lanzhou, che produce vaccini per gli animali dopo una fuoriuscita avvenuta l’anno scorso.

Ecco quello che sappiamo sull’epidemia di brucellosi:

Secondo le autorità cinesi, l’impianto biofarmaceutico ha utilizzato disinfettanti scaduti per la produzione dei vaccini contro la Brucella per gli animali tra luglio e agosto dello scorso anno. I batteri non sono stati eliminati dagli scarichi della fabbrica.

Successivamente, il gas contaminato dalla fabbrica ha formato una ‘nuvola’ contenenti i batteri, che sono stati poi trasportati dal vento al vicino Istituto di ricerca veterinaria di Lanzhou. Ciò ha provocato l’infezione di quasi 200 persone nel dicembre dello scorso anno.

Ci sono 3.245 persone che hanno contratto la brucellosi, secondo i funzionari sanitari di Lanzhou. Anche altre 1.401 persone sono risultate positive alla malattia, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AFP. I casi positivi totali comprendono anche 20 studenti e docenti dell’Università di Lanzhou.

La brucellosi, causata dal batterio Brucella, è spesso prodotta dal contatto ravvicinato con gli animali infetti o con i prodotti di origine animale che possono provocare febbre, dolore articolare e mal di testa.

Le autorità sanitarie hanno affermato che finora non ci sono prove di trasmissione da persona a persona della brucellosi. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie affermano che la trasmissione da persona a persona della brucellosi è «estremamente rara» ma alcuni sintomi possono ripresentarsi o non scomparire mai.

Questo focolaio di infezione ha anche fatto risalire la sua origine agli animali. Pecore, bovini e suini sono stati più comunemente coinvolti nella diffusione dei batteri. Così ha detto la commissione sanitaria di Lanzhou.

In questa infezione, alcuni sintomi come febbri ricorrenti, stanchezza cronica, gonfiore del cuore o artrite dovrebbero non andare mai via e ripresentarsi nei pazienti che sono risultati positivi.

Infine, la brucellosi va anche sotto il nome di febbre maltese o febbre mediterranea e può causare sintomi quali mal di testa, dolori muscolari, febbre e stanchezza.