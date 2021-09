La ricostruzione del quotidiano Il Tempo

Il rapporto tra il giornalista e conduttore Mario Giordano e Mediaset sarebbe ai ferri corti. Il motivo? La trasmissione Fuori dal coro, in onda ogni martedì sera su Rete4, schiaccerebbe spesso l’occhio alle posizioni contrarie al vaccino anti Covid-19.

Stando a quanto reso noto dal quotidiano Il Tempo, infatti, nei giorni scorsi il giornalista sarebbe stato convocato dalla direzione di Mediaset che ha criticato la linea editoriale sull’argomento della campagna vaccinale, troppo vicina soprattutto alle posizioni della Lega e di Fratelli d’Italia.

Giordano avrebbe replicato così: «Chiudetemi il programma se non vi vado bene. Io non sono No-Vax, mi pongo solo delle domande». L’azienda, però, avrebbe controbattuto in questo modo: «Noi siamo favorevoli ai vaccini. Punto. Questo è il solo messaggio da diffondere». E il giornalista avrebbe gridato: «Non mi faccio imbavagliare da nessuno».

Tuttavia, come riportato da FQMagazine, il magazine del FattoQuotidiano.it, Mediaset ha smentito la ricostruzione del litigio, confermando i buoni rapporti con il conduttore. Mentre, il diretto interessato ha preferito trincerarsi nel silenzio stampa, contattato da Fanpage.it.

Da segnalare, comunque, che Fuori dal Coro vanta buoni ascolti, nonostante il programma vada in onda il martedì sera, confrontandosi con Cartabianca di Bianca Berlinguer su Rai3, diMartedì di Giovanni Floris su La7 e la partita di Champions League.