L'attore ha raccontato per la prima volta un capitolo importante della sua storia

Quanti personaggi pubblici riescono davvero a tenere nascosto un matrimonio per due anni? Nel mondo dei social e dei paparazzi, dove ogni dettaglio diventa notizia, la risposta sembra scontata. Eppure, c’è chi ci è riuscito. È il caso di Gabriel Garko, che ha scelto il silenzio e la discrezione per proteggere una delle decisioni più importanti della sua vita.

La conferma è arrivata solo ora, durante un’intervista televisiva molto seguita, lasciando di sorpresa pubblico e addetti ai lavori. Garko ha raccontato di essersi sposato due anni fa con il compagno Giorgio, con cui è legato da circa quattro anni. Un’unione civile celebrata lontano dai riflettori, in modo riservato e consapevole.

La rivelazione a Verissimo: “Sono sereno, sto bene”

La confessione è arrivata nello studio di Verissimo, durante un’intervista con Silvia Toffanin. Gabriel Garko si è raccontato senza filtri, partendo dal suo stato d’animo attuale: “Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio”.

Da lì, il racconto ha preso una direzione inattesa. Alla domanda sul matrimonio, l’attore ha risposto con naturalezza, spiazzando la conduttrice e il pubblico: “L’abbiamo già fatto. Mi sono sposato due anni fa. Questi sono gli anelli”.

Una frase semplice, pronunciata senza enfasi, che ha però cambiato la percezione pubblica della sua vita privata. Garko ha spiegato di aver scelto il silenzio per una ragione precisa: “La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica, quasi fosse una fiction”.

Nel corso degli anni, ha imparato a distinguere tra ciò che appartiene al lavoro e ciò che riguarda la sfera più intima. Le storie davvero importanti, ha chiarito, sono quelle che ha voluto tenere per sé. Una posizione coerente con il percorso umano e professionale dell’attore, che negli ultimi anni ha mostrato una crescente attenzione alla tutela della propria privacy.

Un matrimonio celebrato lontano dai riflettori

Il matrimonio tra Gabriel Garko e Giorgio è stato celebrato il 2 dicembre alla presenza di pochissime persone. Una scelta precisa, organizzata nei minimi dettagli per evitare fughe di notizie. “Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l’ho detto a nessuno”.

Nemmeno le famiglie erano al corrente della decisione. Lo hanno saputo lo stesso giorno delle nozze, così come gli amici più stretti. “Eravamo in comune, in 4 persone, tutto blindato”. La motivazione non è stata dettata dalla paura del giudizio, ma dal desiderio di vivere quel momento in modo autentico. Garko lo ha spiegato chiaramente anche in un’altra intervista: “Era una cosa che volevo fare per me”.

Chi è Giorgio: il marito lontano dal mondo dello spettacolo

Sul marito Giorgio, Gabriel Garko ha sempre mantenuto un profilo basso. Di lui ha detto solo l’essenziale: “Si chiama Giorgio. Siamo riservatissimi”.

Non fa parte del mondo dello spettacolo e questo ha contribuito alla scelta di tenere la relazione lontana dai riflettori. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi e da Today, Giorgio ha 40 anni, è palermitano, ha origini nobiliari, è avvocato ed è anche gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia.

La coppia si sarebbe conosciuta grazie ad amici in comune, per poi ritrovarsi sui social. Da lì, una relazione cresciuta nel tempo, fino alla decisione di unirsi civilmente. Un percorso lineare, lontano dagli eccessi e dalle esposizioni mediatiche.

Un dettaglio non secondario riguarda Palermo, città a cui Giorgio è legato e che Garko ha frequentato più volte negli ultimi anni. Nell’agosto del 2022, l’attore era stato avvistato nel capoluogo siciliano durante una vacanza per festeggiare i suoi 50 anni.

Privacy, equilibrio e una nuova fase di vita

Le parole di Gabriel Garko restituiscono l’immagine di un uomo che ha attraversato momenti complessi e che oggi rivendica il diritto alla serenità: “Ora era arrivato il momento di dirlo. Non volevo più nasconderlo: ho già nascosto troppo nella mia vita”.

Una dichiarazione che non chiede approvazione, ma rispetto. Il matrimonio non viene raccontato come un evento mondano, bensì come un passaggio naturale, conseguenza di un equilibrio ritrovato.

FAQ – Le domande più cercate online

Quando si è sposato Gabriel Garko?

Il 2 dicembre di due anni fa, con un’unione civile celebrata in Comune.

Chi è il marito di Gabriel Garko?

Si chiama Giorgio, è palermitano, avvocato e gestore di un B&B in Sicilia.

Perché il matrimonio è rimasto segreto?

Per una scelta di privacy e per vivere quel momento lontano dai riflettori.

Le famiglie erano presenti?

No, hanno saputo delle nozze lo stesso giorno.