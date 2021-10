La storia dal Galles

Un gallese dice che la gente lo scambia per un hipster a causa della sua pettinatura bizzarra.

Come raccontato da LadBible.com, Stu Turner, di Cardiff, una volta aveva delle ciocche lunghe che ha deciso di tagliarle tutte, o quasi. Adesso, infatti, sfoggia uno strano anello di capelli che si estende intorno al mento fino alla sommità della testa e si collega tramite le basette. Parlando del nuovo look, il 36enne ha detto che ci è voluto un po’ per abituarsi.

Al Wales Online ha raccontato: «È stato sicuramente un aggiustamento. Fa decisamente un po’ più freddo di quanto non fossi abituato. Avverto una corrente d’aria molto più facilmente di prima. All’inizio del primo lockdown ho promesso che non mi sarei tagliato i capelli e la barba fino a quando non fossimo tornati a lavorare in ufficio ma quelli che mi aspettavo fossero 3 mesi si sono rivelati 18, quindi ho avuto molti capelli da tagliare. Avendo avuto la barba in faccia per la maggior parte della mia vita, posso dire che niente ti prepara davvero per la sensazione del tuo stesso respiro sul mento».

Ma i suoi capelli non sono andati persi invano perché sono stati donati a The Little Princess Trust e saranno utilizzati per realizzare parrucche di capelli veri, che sranno regalate ai bambini, gratuitamente, sottoposti alle cure per il cancro. Inoltre, il gallese è anche riuscito a raccogliere più di mille sterline per la ricerca sul cancro.