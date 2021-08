Sparatoria a Gallipoli, in provincia di Lecce

Paura a Gallipoli, nota località estiva in provincia di Lecce.

Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi all’alba di oggi verso un gruppo di ragazzi, in via Kennedy, in pieno centro cittadino. Non si sono registrati feriti.

I carabinieri sono intervenuti sul posto con diverse autopattuglie e hanno esaminato i filmati registrati attraverso le videocamere presenti nella zona.

L’autore è un 21enne di origine albanese che ha sparato circa 16 colpi ad altezza d’uomo con una mitragliatrice, colpendo le colonne che si trovano all’ingresso del residence Coppola, poco dopo le 5 di questa mattina.

Il 21enne è ora registrato dai carabinieri, già individuato dai militari. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, il giovane avrebbe sparato per spaventare un gruppo di persone, nessuna delle quali sarebbe rimasta ferita, tra le quali c’era anche la sua ex fidanzata in compagnia del nuovo compagno. La donna è stata messa al sicuro.

I militari stanno seguendo la pista sentimentale e hanno escluso che l’episodio sia riconducibile alla criminalità organizzata.

L’autore del gesto, infatti, potrebbe avere agito per gelosia. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, anche per chiarire se sul luogo dei fatti o nelle immediate vicinanze ci fossero persone che avrebbero potuto subire conseguenze, anche perché sono ben visibili dei fori ad altezza uomo su una colonna, probabilmente provocati da alcuni proiettili.