È morta, all’età di 56 anni, proprio nel giorno del suo compleanno, l’attrice e ballerina americana Galyn Görg, nota in Italia per avere partecipato alla 6ª edizione di Fantastico (1985 – 86) e per avere preso parte al Sandra e Raimondo Show (1987).

La triste notizia è stata data sui social media da Steve la Chance, coreografo e ballerino: «Ti ricorderò così… dancing with the Angels. R.I.P.».

Anche Lorella Cuccarini, con cui Galyn Görg ha lavorato, ha ricordato la collega scomparsa con queste parole: «Non ci posso ancora credere… voglio ricordarti così: tra una sala prove e l’altra, eravamo davanti ai fotografi per la prima volta… ancora non ci conosceva nessuno. Avevi una grinta pazzesca e un sorriso che spaccava. Continua a danzare tra gli Angeli, Galin».