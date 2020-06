Orrore a Vado Ligure (Savona)

L’orrore non ha purtroppo limiti. A Vado Ligure, comune di 8mila abitanti della provincia di Savona, un uomo di 40 anni ha ucciso in modo atroce il gatto di famiglia, davanti agli occhi del figlio di 15 anni.

È successo stamattina, intorno alle 10.30, in via Diaz.

Si è appreso dalla stampa locale che il micio è stato schiacciato più volte tra le ante di un portone perché aveva graffiato il 40enne.

Il figlio avrebbe chiesto al padre di non farlo ma l’uomo ha continuato ad aggredire il gatto fino a portarlo alla morte.

I vicini di casa si sono allarmati per via delle grida lanciate dal povero animale e c’è stato chi ha provato a fermare il 40enne ma senza riuscirci.

L’uomo è stato poi portato, in codice giallo, in ospedale e ora rischia una denuncia per maltrattamento. Indaga la polizia. Foto: Archivio.