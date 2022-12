È successo a Dresda

A Dresda, in Germania, un uomo armato ha preso degli ostaggi in un centro commerciale dopo avere ucciso la madre.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, decine di poliziotti si trovano nei pressi dell’area dell’Altmarktgalerie (questo il nome del centro commerciale), dove una vasta area è stata transennata per garantire la sicurezza dei civili. La polizia ha riferito che il vicino mercatino di Natale di Striezelmarkt è stato chiuso ed è stato chiesto alla gente del posto di stare lontano dalla zona.

Il quotidiano tedesco Bild ha riferito che almeno una persona è stata uccisa dall’aggressore, la madre di 62 anni, trovata in un appartamento vicino al centro commerciale. Il quotidiano ha raccontato che l’uomo, dopo aver ucciso la 62enne, è fuggito, sparando dei colpi di pistola intorno a sé. Prima, si è precipitato in una stazione radio nel centro della città dove avrebbe sparato a una porta tagliafuoco ma senza riuscire a entrare negli studi dell’emittente e poi si è rintanato in una farmacia del centro commerciale. In questo punto vendita, l’uomo ha preso due ostaggi.

La polizia tedesca è riuscita ad arrestare il sequestratore e a liberare i due ostaggi: una donna e un bambino, entrambi illesi. Ferito, invece, un 40enne nel corso dell’operazione.