Dopo una battuta infelice di D'Eusanio nella casa del GFVIP

Mario Balotelli contro Alda D’Eusanio .

contro . Alda D’Eusanio ha pronunciato la parola ne*ro al Grande Fratello VIP .

. All’attacco anche il fratello Enock Barwuah.

Alda D’Eusanio al Grande Fratello VIP ha fatto arrabbiare il calciatore Mario Balotelli e il fratello Enock Barwuah, ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Tutto è cominciato quando Alda D’Eusanio, 70 anni, stava parlando con altri coinquilini. Tommaso Zorzi cita il detto del pesce che puzza dopo tre giorni e D’Eusanio chiede: «Il pesce di chi?». Carlotta Dell’Isola risponde: «Il pesce bianco, qui si pensa solo a mangiare!». E poi l’uscita infelice di D’Eusanio: «Perché? Vedi qualche ne*ro da queste parti?».

Balotelli, in una storia su Instagram, ha affermato: «Mio fratello mi ha fatto notare questa uscita di questa persona. La mia domanda è ovvia: perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?».

L’attaccante del Monza ha quindi chiesto che D’Eusanio venga fatta «fuori da qualsiasi programma a vita».

Enock Barwuah, dal canto suo, ha detto: «Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del Gf Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se questa volta non lo noterà nessuno. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone».

Il fratello di Balotelli ha anche aggiunto: «Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne*ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne*ri, quindi prima di usare il termine ne*ro bisogna riflettere».