Sono in corso accertamenti su 24mila euro in contanti trovati in una cuccia per cani, durante o lavori di manutenzione della tenuta a Capalbio (Grosseto) del sindaco di Fiumicino (Roma), Esterino Montino, e di sua moglie, la senatrice Monica Cirinnà (PD).

Sono stati gli stessi proprietari a segnalare ai carabinieri il fortuito ritrovamento del denaro, che è stato sequestrato. I carabinieri hanno già chiesto alla Banca d’Italia di controllare se le banconote sono il provento di una rapina. L’ipotesi è la provenienza delittuosa del denaro e che ignoti l’abbiano temporaneamente nascosto nelle pertinenze della villa.

La scoperta, secondo quanto ha ricostruito Il Mattino, risale a circa una settimana fa quando gli operai e il figlio di Montino avevano iniziato dei lavori di manutenzione che hanno riguardato pure una vecchia cuccia: incastrati tra le assi in legno sono stati trovati rotoli di banconote tenuti con elastici.

Le banconote, in euro, erano molto deteriorate ed è difficile ipotizzare per quanto tempo siano rimaste nascoste. L’ipotesi è che la cuccia sia stata usata in epoca ormai lontana da malviventi attivi nella zona.

Secondo il sindaco Montino potrebbe essere refurtiva messa da qualcuno che poi non è venuto a riprenderla. La proprietà si estende su un centinaio di ettari, ci sono boschi e una vigna. Potrebbe anche trattarsi di denaro frutto di attivitaà di spaccio di stupefacenti perché nella zona ci sono state indagini dei carabinieri per spaccio nei boschi.

L’attacco di Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia: «Montino e Cirinnà, coppia VIP di Capalbio, ritrovati con 24 mila euro in contanti nascosti nella cuccia del cane… a loro insaputa. Sembra di essere in Gangster of New York, quando i poliziotti corrotti cercano i soldi sotto alla cuccia e non li trovano. Qui, invece non è finzione ma realtà… e li trovano. Siamo certamente garantisti, ma dovrebbero almeno dare una spiegazione plausibile. I nostri complimenti agli operai che hanno avvertito il figlio, che ha prontamente chiamato i Carabinieri».