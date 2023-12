La premier Giorgia Meloni, è affetta da una sindrome otolitica. È questa la causa dell’indisposizione della presidente del Consiglio che oggi avrebbe dovuto tenere alle 11 la conferenza stampa di fine anno.

Il disturbo èstato diagnosticato ieri dopo la visita a casa di un otorino che ha eseguito il trattamento che implica manovre di riposizionamento degli otoliti. Il problema, il cui nome scientifico è invece ‘vertigine posizionale parossistica benigna’, ha provocato a Meloni vertigini, nausea, costringendola a stare a letto, al buio, per quasi due giorni.

Dopo le manovre effettuate dall’otorino, già stamattina la presidente del Consiglio è riuscita ad alzarsi, anche grazie ad un collare che le sostiene il collo limitandone i movimenti ed è in via di miglioramento.

Cos’è la sindrome otolitica?

La sindrome otolitica è una condizione che provoca vertigini e altri sintomi di equilibrio. È causata da un’alterazione dei piccoli cristalli di calcio nell’orecchio interno, chiamati otoliti. Questi cristalli aiutano il cervello a percepire il movimento e la posizione della testa. Quando si spostano, possono inviare segnali errati al cervello, causando vertigini, nausea e vomito.

I sintomi della sindrome otolitica possono variare da persona a persona. I sintomi più comuni includono:

Vertigini

Nausea

Vomito

Senso di instabilità

Difficoltà a camminare o mantenere l’equilibrio

Problemi di concentrazione

I sintomi possono essere innescati da movimenti della testa, come girarsi nel letto o alzarsi dal letto, o da cambiamenti di posizione, come stare in piedi o sdraiarsi.

La sindrome otolitica può essere causata da una serie di fattori, tra cui:

Trauma cranico

Infezioni dell’orecchio interno

Farmaci, come i diuretici

Disturbi autoimmuni

La diagnosi della sindrome otolitica viene effettuata da un medico mediante un esame fisico e una valutazione dell’equilibrio. Il medico può anche eseguire test diagnostici, come un esame audiometrico o una risonanza magnetica dell’orecchio interno.

Il trattamento della sindrome otolitica dipende dalla causa sottostante. In alcuni casi, la condizione può risolversi spontaneamente. In altri casi, può essere necessario un trattamento medico, come le manovre di riposizionamento degli otoliti, ovvero una serie di movimenti della testa che possono aiutare a spostare gli otoliti dalla loro posizione sbagliata. Queste manovre sono generalmente eseguite da un medico o da un terapista occupazionale.

La prognosi della sindrome otolitica è generalmente buona. La maggior parte delle persone guarisce completamente o migliora notevolmente con il trattamento.