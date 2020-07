Bimbo di 12 anni cade in un pozzo e muore

Redazione di

22/07/2020

A Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri. Il dramma è avvenuto nel parco Coronini Cronberg. Il ragazzino si trovava in un centro estivo. Sul posto il pronto intervento dei vigili del fuoco, con il personale Saf, i carabinieri e il 118. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Ancora non sono state accertate le cause dell’incidente ma è probabile che il bambino sia caduto mentre stava giocando nel parco. Stando a quanto si è appreso, il pozzo in cui è caduto il 12enne non sarebbe una cavità naturale ma una costruzione artificiale nei pressi di un palazzo con una muratura circolare alta 50 centimetri.

