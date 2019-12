La foto della tavolata su Facebook.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha condiviso stanotte sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae a tavola insieme a tutti i membri del suo Governo.

«Dopo una giornata fitta di impegni, cena natalizia con tutti i ministri‬», ha scritto il premier sul social.

Nella foto della tavolata non si vedono il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti e la ministra dell’Innovazione Paola Pisano (forse uno dei due è stato l’addetto allo scatto?).

Tutte le facce sono, comunque, sorridenti con Roberto Speranza (Salute) a capo tavola. Conte, invece, si trova tra le ministre Elena Bonetti (Famiglia) e Paola De Micheli (Infrastrutture).

Per Luigi Di Maio, infine, si è trattata della seconda cena in poche ore, visto che poco prima aveva riunito i ministri pentastellati in un altro ristorante del centro storico della Capitale.

Il post: