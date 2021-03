si terrà il 14 marzo allo Staples Center di Los Angeles

La cerimonia di premiazione dei più importati riconoscimenti in ambito musicale degli Stati Uniti

Grammy Award 2021, anche in America senza pubblico

Quest’anno, le nomination sono guidate da Beyoncé, Dua Lipa, Roddy Ricch e Taylor Swift, con Fiona Apple, Phoebe Bridgers, Haim, Megan Thee Stallion, Billie Eilish, Lady Gaga, Ariana Grande e molti altri anche in competizione per i premi.

Chi vincerà? Chi avrà la migliore prestazione? Il peggiore?

Ti terremo aggiornato con le ultime novità. I Grammy del 2021 si svolgeranno il 14 marzo con Trevor Noah come presentatore della cerimonia televisiva.

Parla il produttore dello show:

“La sicurezza è la nostra priorità”

Eppure, come avvenuto per Sanremo, lo spettacolo andrà avanti: non ci sarà pubblico nella tradizionale sede dei Grammy, l’arena polivalente Staples Center, nel cuore della metropoli californiana di Los Angeles, anche se sarà presente una esigua quantità di spettatori e un live sul tappeto rosso dove sfileranno gli artisti e i presentatori.

Per quanto riguarda le esibizioni, molte invece sono state pre-registrate e verranno trasmesse come fossero in diretta, ma il numero esatto delle registrazioni non è stato svelato. In tutto, si esibiranno 22 nominati.