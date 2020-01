Terremoto nella Casa del GFVIP

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello VIP. Lo ha comunicato ieri Mediaset con una nota, dopo quanto detto dal siciliano durante una conversazione nel bunker con gli altri reduci delle edizioni storiche del reality show, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini.

Ricordiamo, infatti, che il ‘pizzaiolo’, commentando l’ingresso di Elisa De Pacinis nella Casa, ha espresso queste brutte parole: «Io se fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente co ’sto cu*****no. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. Quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux».

Ospite di Pomeriggio 5, la moglie Giusy Merendino, ha provato a giustificare le dichiarazioni del marito. La donna, infatti, a Barbara D’Urso ha detto: «Non condivido assolutamente né la forma né il contenuto delle affermazioni di mio marito durante la conversazione, però vorrei puntualizzare chi è mio marito, non è la persona che viene descritta in questo momento. Lui è amico delle donne e io chiedo scusa a nome suo, se le sue affermazioni hanno urtato la sensibilità, come è giusto che sia. Secondo me le sue intenzioni sono state male interpretate, conoscendolo ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Lui ha parlato per metafore, un apprezzamento legato ad una passione. Ha comunque peccato di ingenuità, lui ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa, era un’altra cosa».

Dopo la cacciata di Veneziano, poi, ci sarebbe un altro concorrente nel mirino degli spettatori per le sue frasi ritenute sessiste: l’attore Fabio Testi. Inoltre, c’è chi vorrebbe che siano cacciati anche gli interlocutori del siciliano, rei di non avere reagito alle sue parole.