Le decisioni della cabina di regia

Da giovedì 5 agosto servirà il green pass per i ristoranti e al bar al chiuso. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. Non sarà, quindi, necessario per le consumazioni all’aperto e al bancone.

La decisione, anticipata nei giorni scorsi, è stata confermata dalla cabina di regia presieduta da Mario Draghi a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono alcuni dei partecipanti.

Invece, l’uso del green paass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici non sarà nel DL anti-Covid che il governo dovrebbe varare oggi «ma dovrà essere affrontato a stretto giro». Nel dl non ci sarà nemmeno l‘obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

Inoltre, la quarantena sarà ridotta per chi ha il green pass. Mente, in palestra sarà possibile accedervi solo se minuti del ‘passaporto vaccinale’. L’obbligatorietà sarà estesa anche per l’accesso agli spettacoli all’aperto, ai centri termali, alle piscine, alle fiere, ai congressi e ai concorsi.

Le discoteche, invece, resteranno chiuse.