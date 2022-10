È successo in provincia di Grosseto

A Gavorrano, in provincia di Grosseto, in Toscana, due anziani – madre e figlio di 97 e 68 anni – sono stati trovati morti in casa nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 ottobre. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri.

A lanciare l’allarme è stata una donna che si prendeva cura di entrambi e che, stamattina, non riuscendo a mettersi in contatto con loro, ha allertato i soccorsi. Inoltre, i militari sono intervenuti anche in seguito alla segnalazione di alcuni residenti del posto, infastiditi dall’abbaiare incessante del cane della coppia.

I carabinieri, coordinati dalla procura di Grosseto, stanno svolgendo accertamenti sulle cause dei decessi. Secondo una prima ricostruzione, la morte dei due anziani risalirebbe ad alcuni giorni fa.