Dramma a Grosseto

Dramma a Grosseto, in Toscana, intorno alle 11. Un SUV è sbandato e ha travolto un gruppo di ciclisti, nella zona di Braccagni, in via Pupilli. Stando a quanto si è appreso, il bilancio è pesante: 4 morti, tre ciclisti (che non sono riusciti ad evitare l’impatto con l’auto uscita fuori dalla carreggiata) e il conducente del SUV. Sul posto carabinieri, polizia stradale e mezzi di soccorso. La strada è stata chiusa al traffico.

Per un ciclista, in codice 3, è intervenuta l’auto medica di Grosseto ed è stato trasportato con Pegaso 1 all’ospedale Le Scotte di Siena. Altri cinque sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale di Grosseto.

L’ipotesi è che la persona che era alla guida del mezzo sia stata colta da malore.