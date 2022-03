Dal 1° marzo il cecchino è sul campo di battaglia

Un ex soldato canadese, noto come uno dei cecchini più letali del mondo, è arrivato in Ucraina per aiutare la nazione a difendersi dalla Russia. Lo scrive FoxNews.com.

Il canadese, identificato con il nome di Wali per proteggere la sicurezza della sua famiglia, intervistato dalla CBC ha affermato: “Voglio aiutarli. È semplice. Devo aiutare perché ci sono persone bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe”.

Wali è un ex cecchino del 22° reggimento reale canadese che in precedenza ha combattuto nella guerra in Afghanistan. Secondo il Mirror, ha una distanza di uccisione di oltre tre chilometri, conosciuto come uno dei cecchini più letali del mondo.

Wali è entrato in Ucraina il 1° marzo insieme ad altri tre ex soldati canadesi dopo che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha invitato gli stranieri a unirsi alla guerra contro l’invasore russo. Alla CBC Wali ha detto: “Erano così felici di averci. Come se fossimo subito amici”.

Wali, 40 anni, lavora come programmatore di computer. Ha detto che la “parte più difficile” della decisione di unirsi alla guerra è stato non esserci al primo compleanno del figlio: “Una settimana fa, stavo ancora programmando. Ora sto mettendo missili anticarro in un magazzino per uccidere persone reali… Questa è la mia realtà adesso”.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato all’inizio di questa settimana che più di 20mila da dozzine di Paesi si sono recate in Ucraina per combattere.