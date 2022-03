Guerra in Ucraina, come arruolarsi nella Legione della Difesa, i requisiti (FOTO)

Walter Giannò di

01/03/2022

Il parlamento ucraino, su Telegram, ha comunicato agli abitanti della capitale Kiev che bisogna rispettare rigorosamente il coprifuoco dalle 20 alle 7, consigliando di trascorrere la notte nei rifugi perché si attende un nuovo intenso bombardamento russo sulla città. “È severamente vietato spostarsi in città durante il coprifuoco – si legge – Potete uscire di casa solo se c’è una sirena aerea per andare al rifugio più vicino. Seguite le regole del blackout: chiudete le finestre e spegnete le luci”. E ancora: “I civili in strada durante il coprifuoco senza un permesso speciale saranno considerati membri di gruppi nemici di sabotaggio e ricognizione” e, quindi, rischiano anche di essere uccisi. Intanto, a Kiev un razzo russo ha colpito la torre della TV: “i canali ucraini saranno temporaneamente fuori uso. L’alimentazione di riserva sarà attivata a breve e riprenderanno le trasmissioni. È così che Putin combatte la verità! Il nemico agisce in modo insidioso, ma noi resisteremo”, si legge sul canale Telegram Kiev Now. Attacco alla torre della TV di Kiev. Infine, sono state diffuse, anche in lingua italiana, le iscrizioni su come iscriversi alla Legione di Difesa dell’Ucraina (e i requisiti):

