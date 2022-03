Interrotte le trasmissioni televisive

Le truppe russe hanno colpito con una granata la torre della TV a Kiev. Lo riferisce l’agenzia di stampa Rbc Ucraina. A causa di questo attacco ci saranno interruzioni nella trasmissione televisiva nella capitale ucraina.

Il consigliere del ministro dell’Interno ucraino, Anton Gerashchenko, sul proprio canale telegram, ha scritto: “I nazisti di Putin hanno appena colpito la torre della Tv di Kiev”. Diversi video che stanno circolando sui social in questi momenti confermerebbero l’accaduto.

Sul gruppo Telegram UkraineNow si legge: “Gli occupanti russi sono entrati nella torre TV. I canali saranno temporaneamente inattivi. In un prossimo futuro sarà attivata l’alimentazione di backup per ripristinare i canali. Ora puoi seguire le stazioni radio. Si prega di trasmettere queste informazioni a tutti. Il nemico agisce in modo insidioso ma resisteremo”.

Il Guardian, giornale britannico ha comunicato: “Da alcuni minuti i canali televisivi hanno interrotto le trasmissioni”. Poco tempo prima il ministero della difesa russo aveva preannunciato attacchi mirati contro obiettivi nella capitale ucraina, invitando i cittaddini di Kiev “che risiedono vicino alle stazioni di collegamento a lasciare la loro casa”. Lo scopo russo è “prevenire attacchi di informazioni contro la Russia”.