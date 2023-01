Ma tramite la Polonia

La Germania è pronta ad autorizzare la Polonia a inviare carri armati Leopard di fabbricazione tedesca in Ucraina per aiutare Kiev a combattere l’invasione russa se Varsavia dovesse richiederlo. Lo ha detto ieri, domenica 22 gennaio, il ministro degli Esteri Annalena Baerbock, dopo un vertice tra Francia e Germania a Parigi.

“Sappiamo quanto siano importanti questi carri armati ed è per questo che ne stiamo discutendo ora con i nostri partner. Dobbiamo assicurarci che le vite delle persone vengano salvate e il territorio dell’Ucraina liberato”, ha aggiunto il ministro. Baerbock, che rappresenta i Verdi nella coalizione di governo del cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, ha affermato che la Polonia non ha ancora presentato una richiesta formale.

La Polonia, dal canto suo, ha già annunciato di essere pronta a consegnare 14 carri armati Leopard a Kiev ma il primo ministro Mateusz Morawiecki ha affermato di essere in attesa di “una dichiarazione chiara” da Berlino. Ha anche qualificato come “inaccettabile” il rifiuto della Germania di inviare i propri carri armati in Ucraina, sottolineando che “persone innocenti muoiono ogni giorno”.

Inoltre, in una dichiarazione congiunta di sabato scorso, i ministri degli Esteri dei tre Stati baltici (Estonia, Lituania e Lettonia) hanno esortato la Germania “a fornire subito i carri armati Leopard all’Ucraina”.

Alcune fonti, all’inizio della settimana scorsa, hanno sostenuto che la Germania avrebbe accettato di farlo se gli Stati Uniti d’America avessero fornito i propri. Tuttavia, Washington ha detto che non può inviar i carri armati Abrams perché sia l’addestramento che la manutenzione sono difficoltosi.

Intanto, la Russia sta inviando rinforzi nelle zone occupate della regione di Kherson. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel briefing mattutino. Secondo lo stato maggiore, le truppe sono arrivate negli insediamenti di Vynohradove e Brylivka tra il 18 e il 21 gennaio.

Cosa sono i carri armati Leopard?

I carri armati Leopard sono una serie di carri armati medio-pesanti progettati e costruiti dalla ditta tedesca Krauss-Maffei Wegmann (KMW) e dalla ditta olandese Royal Dutch Army Materiel Command (DMO). Sono stati utilizzati dalle forze armate di numerosi Paesi, tra cui Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Turchia. I modelli più recenti sono dotati di armamenti avanzati e di tecnologie di protezione attiva, nonché di sistemi di navigazione e di comunicazione all’avanguardia.