L'artista è Denys Karachevtsev

All’inizio di questa settimana, il musicista Denys Karachevtsev ha suonato l’inno ucraino con il suo violoncello davanti al teatro che ospita l’Accademia Nazionale dell’Opera e del Balletto di Kharkiv, pesantemente bombardata dai russi.

Il giorno successivo, martedì 22 marzo, davanti alla questura, in gran parte distrutta, in mezzo alle rovine, il musicista ha suonato il preludio della Suite n.5 per violoncello di Johann Sebastian Bach.

Karachevtsev ha condiviso sui social il video di questo raro momento di pace tra un bombardamento e l’altro. Denys Karachevtsev, laureato all’Accademia nazionale di musica di Kiev ma originario di Kharkiv, ha dichiarato: “Sono un violoncellista e cittadino di Kharkiv. Amo la mia città eroica che attualmente sta lottando per sopravvivere alla guerra. Credo che potremo restaurare e ricostruire la nostra città e il nostro Paese quando la guerra sarà finita. Sto lanciando il mio progetto nelle strade di Kharkiv per raccogliere fondi per gli aiuti umanitari e il restauro dell’architettura della città. Uniamoci per far rivivere insieme la nostra città!”.

Kharkiv è una delle città ucraine più colpite dall’esercito russo. Solo oggi è stato comunicato che le truppe di Vladimir Putin hanno sparato sui civili in fila per chiedere aiuti umanitari, come riportato dal Public Kharkiv, ripreso dall’agenzia Unian. A Kharkiv, inoltre, manca anche l’acqua potabile.