Lo ha comunicato il Pentagono

I cosiddetti droni “Ghost” (fantasma, in italiano), che fanno parte di un nuovo pacchetto di armi statunitensi da 800 milioni di dollari per l’Ucraina, sono stati sviluppati rapidamente dall’aeronautica americana per Kiev e hanno capacità simili ai droni armati “Switchblade”. Lo ha affermato oggi, giovedì 21 aprile, il Pentagono.

Il portavoce John Kirby ha spiegato: “Questo drone è stato rapidamente sviluppato dall’Air Force in risposta specificamente ai requisiti ucraini”. In totale, la Casa Bianca ha dichiarato che oltre 121 sistemi aerei senza pilota tattici ‘Phoenix Ghost’ sarebbero stati forniti al Governo di Kiev per opporsi ai russi. Rispetto agli Switchblade, i cosiddetti droni kamikaze hanno un “raggio d’azione” più ampio.

Il Washington Post, citando alti funzionari del Pentagono, ha riportato che la prima tranche di armi compresa nel pacchetto di aiuti annunciati dal presidente Biden sarà spedita in Ucraina nelle prossime 24-48 ore e le forze armate dovrebbero prenderne possesso entro la fine della settimana.

Tuttavia, come precisato dalle stesse fonti, non è chiaro quanto tempo impiegherà l’Ucraina a trasferire le armi sui fronti di battaglia nella parte orientale del Paese. Il pacchetto prevede 72 obici da 155 mm e i veicoli tattici per trainarli e 144.000 colpi di artiglieria aggiuntivi, oltre ai già citati 120 droni Phoenix Ghost.