Chi sono

Il governo di Mosca ha approvato oggi, lunedì 7 marzo, una lista di “Paesi ostili“, per aver applicato o per essersi uniti a sanzioni contro la Russia in cui compare anche l’Italia in quanto Paese europeo.

Lo riferisce l’agenzia stampa rusa Tass.

La lista, oltre naturalmente l’Ucraina, comprende:

Stati Uniti d’America

Paesi dell’Unione Europea

Gran Bretagna

Giappone

Corea del Sud

Australia

Nuova Zelanda;

Svizzera

Albania

Andorra

Islanda

Liechtenstein

Monaco

Norvegia

San Marino

Macedonia del Nord

Micronesia

Singapore

Taiwan

Secondo il decreto, lo Stato, le imprese e i cittadini russi che abbiano debiti nei confronti di creditori stranieri appartenenti a questa lista potranno pagarli in rubli.

Novità dal fronte diplomatico, lanRussia ha confermato un incontro dei ministri degli Esteri russo e ucraino in Turchia alla fine della settimana, il primo nel suo genere dall’inizio dei combattimenti in Ucraina.

“Secondo un accordo telefonico tra i presidenti russo e turco, (…) è previsto un contatto a margine del forum diplomatico di Antalya tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e quello ucraino Dmytro Kouleba“, ha detto su Telegram la portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova.