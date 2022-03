E dove si trovano i suoi soldi?

Tra le sanzioni annunciate venerdì scorso, 25 febbraio, dagli Stati Uniti d’America e dagli alleati c’è anche quella contro la ricchezza del presidente russo Vladimir Putin e si è trattata di una mossa unica perché raramente si è colpito il patrimonio di un leader straniero.

Ma quanto è ricco Putin? Si stima che detenga miliardi di dollari, come spiegato sul sito della CNN, ma poco si sa sull’importo esatto e su dove tenga le sue risorse finanziarie.

Putin, infatti, non ha lasciato quasi nessuna traccia cartacea dei suoi beni, nascosti dietro complessi schemi finanziari organizzati dai suoi confidenti, secondo un rapporto Panama Papers del 2016 dell’International Consortium of Investigative Journalists. Tra i beni lussuosi collegati agli amici e alla famiglia di Putin, ma non direttamente al leader russo, ci sono un mega yacht da 100 milioni di dollari e un palazzo nel Mar Nero, presubilmente costruito per uso personale di Putin.

Sulla carta, però, il leader russo pare un umile burocrate. Nel 2018, Putin presentò una dichiarazione dei redditi ufficiale secondo cui possiede un appartamento di 75 metri quadri a San Pietroburgo, insieme a due auto dell’era sovietica e un fuoristrada. Il Cremlino afferma che il suo reddito annuo è di circa 140mila dollari, circa 126mila euro, una cifra che, ad esempio, si scontra con gli orologi di lusso che spesso Putin ha sul suo polso.

Bill Browser, un investitore russo, critico feroce di Putin, nel 2017 testimoniò davanti al Senato degli Stati Uniti d’America che la ricchezza stiamata della ricchezza russa si aggira attorno ai 200 miliardi di dollari di asset, una somma che lo renderebbe tra le persone più ricche del Pianeta.

Tuttavia, rintracciare la ricchezza di Putin è quasi impossibile. Secondo la rivista Forbes, il patrimonio netto del leader russo è “probabilmente l’enigma più sfuggente nella caccia alla ricchezza”.