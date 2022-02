Distrutto il sistema di difesa antiaereo ucraino

L’attacco russo all’Ucraina, dalle conseguenze imprevedibili, sta avendo già ripercussioni sull’economia. In primis, picco del prezzo del gas. Il futures TTF di Amsterdam, riferimento per il mercato europeo del gas, viaggia a 114,20 euro/MWh, facendo segnare un incremento del 28,47%. In apertura di contrattazioni aveva segnato un massimo di 125 euro/MWh.

L’attacco russo sta provocando anche forti ribassi sul mercato delle criptovalute con il bitcoin che scende dell’8% a 35,400 dollari dopo aver toccato un minimo a 34.333. Appena 24 ore fa, il bitcoin quotava sopra i 39.000 dollari.

Sul fronte delle reazioni mondiali, la Cina non ha condannato ufficialmente l’attacco russo in Ucraina – non definendolo un’invasione – ma “sta seguendo da vicino la situazione”, stando a una portavoce del ministero degli esteri cinese citata dal Wall Street Journal. Pechino ha invitato “tutte le parti a un esercizio di contenimento, evitando che la situazione vada fuori controllo”.

Notizie dal fronte

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato all’agenzia di stampa nazionale che le truppe della Bielorussia non stanno prendendo parte all’operazione russa in Ucraina.

Si è appreso, poi, che ii fanti di marina russa sono sbarcati ad Odessa, principale porto ucraino sul Mar Nero, come riportato dal corrispondente RAI da Mosca.

Il ministero della difesa russo, inoltre, ha affermato di aver distrutto il sistema di difesa antiaereo ucraino e che sta effettuando bombardamenti mirati, con missili telecomandati, su obiettivi precisi e non bombarderà le posizioni dell’esercito ucraino che abbandoneranno le armi. No fly zone sopra il mare d’Azov.

La Russia ha anche chiuso temporaneamente una decina di aeroporti nel sud e nella penisola occupata della Crimea. Almeno fino al 2 marzo, rimarranno chiusi gli aeroporti di varie località, fra cui Rostov, Krasnodar, Kursk, Voronezh e Simferopol, secondo quanto annunciato dall’autorità russa per l’aviazione Rosaviatsiya. Rest in funzione l’aeroporto di Sochi, sul mar Nero. Negli aeroporti di Mosca sono stati cancellati almeno 200 voli.

Kiev, dal canto suo, ha sospeso tutti i voli.