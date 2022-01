I consigli per farlo in sicurezza

Comprare una nuova auto, a differenza di molti altri tipi di spese di routine, non è qualcosa che si può fare in modo avventato, ma richiede piuttosto dietro di sé delle scelte ponderate adeguatamente.

L’acquisto di una macchina viene infatti considerato il secondo acquisto più costoso dopo quello della casa, dato che si tratta, il più delle volte, di una spesa di diverse decine di migliaia di euro.

Indipendentemente dal diverso utilizzo che si dovrà fare con la nuova automobile (se un’utilitaria per andare a lavoro o un fuoristrada per soddisfare le proprie passioni fuori dall’asfalto) ci sono dei fattori che vanno senza dubbio presi in considerazione.

In questo articolo vogliamo agevolare chiunque stia ponderando l’acquisto di una nuova macchina con cinque consigli pratici, più uno, in linea con le nuove tecnologie: ovvero quello di avvalersi dei portali online per trovare l’auto dei sogni, ad esempio è possibile acquistare un’auto online con Miacar.it, sia essa uova, a chilometro zero oppure usata.

5 consigli utili per l’acquisto di una nuova auto

Quelli che seguono sono cinque consigli pratici e funzionali per effettuare l’acquisto di una nuova auto in tutta sicurezza.

Valutare le proprie esigenze

Le proprie esigenze sono il primo fattore da prendere in considerazione durante l’acquisto di una nuova auto. Queste vengono infatti ancora prima del gusto estetico e di qualsiasi altro fattore.

Prima di potersi informare sul prezzo e sugli eventuali accessori di un’auto, infatti, è necessario avere ben chiaro le dimensioni e le caratteristiche di base che sono imprescindibili per l’utilizzo che si farà della propria auto.

Il chilometraggio

I chilometri sono sicuramente un altro fattore che pesa molto sulla scelta di una nuova auto. Se ad esempio i chilometri che saranno percorsi con tale auto non sono moltissimi, allora è corretto valutare un’opzione a benzina ma, se invece si ha intenzione di percorrere parecchia strada allora è il caso di optare per una vettura diesel o, a seconda della disponibilità dei distributori nella propria zona, un’auto a gas.

Individuare alcuni modelli papabili

Non fermarsi mai alla prima scelta ma, piuttosto, prendere sempre in considerazione almeno due o tre modelli che rispettino le caratteristiche individuate e poi scegliere tra questi.

Tenere in conto il valore futuro dell’auto

Avere chiaro sin dal principio se questa sarà un’auto di lunga durata, o se verrà nuovamente cambiata in tempi brevi è sicuramente un plus durante la scelta. Se non si cambia spesso auto, infatti, anche un modello a basso costo è un’ottima scelta ma, se non sono queste le condizioni, allora è importante considerare che il valore di tali modelli diminuisce molto più rapidamente rispetto a quelli appena lanciati nel mercato.

I costi di gestione

Un errore comune di molti neo automobilisti è quello di non considerare che i modelli di alta gamma implicano dei costi di manutenzione, bollo e assicurazione maggiori rispetto a quelli di fascia bassa-media.

Fattori, questi, da prendere senz’altro in considerazione in fase di scelta.

Affidarsi ad un portale per l’acquisto online di auto

La rapida ed efficace espansione del mercato fisico nel mondo dell’online ha spalancato le sue porte anche nel mondo automobilistico.

Acquistare auto online attraverso dei portali di compravendita di auto permette di risparmiare tempo e denaro senza però tralasciare in alcun modo il fattore della sicurezza.

Valutare l’opzione di acquistare la propria auto online attraverso un portale di acquisto per macchine, infatti, è una scelta comoda e sicura, accompagnata per tutto il tempo da professionisti del settore che garantiscono professionalità sia per la qualità della vettura che per la transazione relativa al pagamento finale.