I dati Auditel

Non ci poteva essere inizio peggiore per il Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini, andato in onda ieri sera su Canale 5. Sì, perché il reality show è stato sconfitto da Heidi.

Il film su Raiuno, infatti, ha collezionato 4.437.000 telespettatori e uno share del 19,73%, contro i 3.405.000 e il 20,14% – più alto perché il programma di Mediaset va oltre il prime time – del reality di Canale 5.

Italia 1, invece, con il film Safe, ha totalizzato 1.878.000 telespettatori e uno share del 7,57%. Al quarto posto Raitre che con Chi l’ha visto? ha interessato 1.749.000 telespettatori e il 7,96% di share.

Tuttavia, se si prende in considerazione il comunicato stampa di Mediaset, la giornata è stata ritenuta positiva: «Ieri, mercoledì 8 gennaio, le reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore sul pubblico attivo con, rispettivamente, il 40,18% di share (9.373.000 spettatori totali), il 42,22% di share (4.595.000 spettatori totali) e il 38,44% di share (3.665.000 spettatori totali)».

Inoltre, su Twitter, si sono segnalati dei malumori, com’è ovvio che sia e come accade in ogni edizione del Grande Fratello VIP, sempre chiacchierata sui social, nel bene e nel male.

«Sto vedendo la sigla del Grande Fratello Vip, è una cosa che non ci si crede dalla bruttezza. Signorini che recita è come se la mi zia facesse lo spogliarello adesso a 94 anni». Questo è il graffiante commento condiviso su Twitter dal regista Giovanni Veronesi a cui ha risposto Adriano Panatta, ex campione di tennis: «Giova, basta non guardarlo».

Attenzione, però: da sempre il Grande Fratello adotta una filosofia tanto cara ad Oscar Wilde: parlane bene, parlane male, purché se ne parli…