“Hold On” è il nuovo singolo di Justin Bieber

E’ disponibile da oggi, venerdì 5 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Hold On“, il nuovo singolo di Justin Bieber che anticipa la release del sesto album di studio dal titolo JUSTICE – in arrivo il 19 marzo per Island Records.

Con oltre 75 miliardi di stream in tutta la sua carriera, e oltre 70 milioni di album venduti, Justin Bieber continua ad essere uno dei più grandi artisti al mondo, è l’artista #1 su YouTube con oltre 60 milioni di iscritti ed ha battuto i record globali su Spotify con oltre 65 milioni di ascoltatori mensili.

Justin Bieber spiega il mood del nuovo disco del cantante, in un lungo post pubblicato su Instagram che trovi tradotto qui sotto:

“In un momento in cui c’è così tanto male in questo pianeta distrutto, tutti noi desideriamo ardentemente guarigione e giustizia per l’umanità. Nel creare questo album il mio obiettivo è fare musica che offra conforto, per creare canzoni con cui le persone possano relazionarsi e connettersi in modo che si sentano meno sole. La sofferenza, l’ingiustizia e il dolore possono far sentire le persone impotenti. La musica è un ottimo modo per ricordarci a vicenda che non siamo soli. La musica può essere un modo per relazionarsi e connettersi gli uni con gli altri. So che non posso semplicemente risolvere l’ingiustizia facendo musica, ma so che se tutti facciamo la nostra parte usando i nostri doni per servire questo pianeta e l’un l’altro, saremo molto più vicini all’essere uniti. Questo sono io che sto facendo una piccola parte. La mia parte.”