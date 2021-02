Justin Bieber il nuovo album “JUSTICE” esce il 19 marzo

Con oltre 75 miliardi di stream in tutta la sua carriera, e oltre 70 milioni di album venduti, Justin Bieber continua ad essere uno dei più grandi artisti al mondo, è l’artista #1 su YouTube con oltre 60 milioni di iscritti ed ha battuto i record globali su Spotify con oltre 65 milioni di ascoltatori mensili. Pronti per Justice di Justin Bieber?

In un momento in cui c’è così tanta sofferenza in questo pianeta sbagliato, abbiamo tutti bisogno di salute e giustizia per l’umanità. Creando questo disco il mio obiettivo è fare musica che fornisca conforto, voglio fare canzoni nelle quali le persone si possano sentire comprese. E affinché si possano sentire meno sole. La sofferenza, le ingiustizie e il dolore possono lasciare le persone in uno stato di impotenza. La musica è un ottimo modo per ricordarci che non siamo soli.

La musica può essere un modo per sentirci vicini gli uni con gli altri. Io so di non essere in grado di risolvere tutte le ingiustizie facendo musica. Ma so che se tutti facessimo la nostra parte usando i nostri doni per servire il pianeta e tutti gli altri allora saremmo molto più uniti. Questo sono io che cerco di fare qualcosa, nel mio piccolo. La mia parte. Io voglio continuare questa conversazione sul vero significato della giustizia, in modo tale che potremo continuare a curarci.