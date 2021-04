Ci attende un Venerdì piuttosto ricco di novità musicali, dato che anche I Ministri si faranno sentire con un brano inedito. Si tratta di Peggio di niente, singolo in uscita per Woodworm/Universal e prodotto dal trio assieme a Ivan Antonio Rossi. Una scarica di energia ricca di immagini su un presente a tinte fosche, da «ho passeggiato nel vuoto per capire se alla fine conviene» alla «gente bestiale» che calpesta la gente. E che è «peggio di niente».

“Bambini soli davanti a uno schermo, famiglie che non si possono abbracciare, code infinite per un pasto caldo, persone che non possono più lavorare: il nulla in cui questa pandemia ci ha precipitato è senza confini. E pensavamo non potesse esserci di peggio, finché non abbiamo visto qualcuno mettere gli uni contro gli altri – in un crescendo di diffidenza, sospetto e accuse. Quello sì, è stato peggio di niente”