I viaggiatori che potrebbero voler conoscere la cultura e lo stile di vita di una nazione durante il viaggio scopriranno spesso la loro strada verso i luoghi più famosi della città e della nazione e, ovviamente, una visita al museo. Questi sono i luoghi in cui il tesoro della vecchia cultura è nascosto e mantenuto con attenzione. Le persone scoprirebbero tradizioni, costumi e arte qui. Tuttavia, ci sono molti musei speciali e sale espositive in diversi paesi dove troverai alcune collezioni straordinarie. Bene, in questi giorni in cui ti consigliamo di indossare una mask e meno viaggi, potresti non voler visitare immediatamente nuovi posti. Ma, ogni volta che hai voglia di esplorare alcune raccolte insolite, dovresti fare una visita ai musei di seguito menzionati.

Il Nonseum – Austria

Il termine Noseum suona simile alle sciocchezze ed è di questo che tratta questo museo. È dedicato a innovazioni ridicole e strane e all’arte dei fallimenti. Un ottimo esempio è la collezione di calze rimanenti. Nella prima collezione internazionale di calzini singoli, circa 10.000 calzini individuali sono stati salvati e gli ospiti possono guardare la più grande esposizione al mondo di calze solitarie qui. I giardini dello spettacolo di calzini del museo possono ancora essere integrati con calze individuali. Una ciotola con buche e carte da poker trasparenti sono anche buone attrazioni qui.

Museo Parassitologico Meguro – Giappone

Particolare e unico nel suo genere. Nel 1953, il parassitologo giapponese Satoru Kamegai fondò questo museo. I parassiti sono ancora in fase di ricerca lì. I visitatori sono inoltre informati su ciò che sta accadendo sul corpo umano, nel clima o nel cibo. Questo può diventare piuttosto arruffato semplicemente dare un’occhiata. Questo museo mostra più di 300 parassiti ben conservati. Il clou principale potrebbe essere una tenia lunga circa 8,8 metri. Anche i capolavori, ad esempio, disegni, immagini e film di e sui parassiti possono essere testimoniati qui. La collezione della sala espositiva, che viene inoltre utilizzata per scopi di ricerca e mostra, incorpora allo stesso modo circa 60.000 arrangiamenti di parassiti, 6.000 libri sulle infezioni parassitarie e circa 50.000 articoli esperti riguardanti l’argomento.

The Vagina Museum – Londra

È stata fondata nel 2017 e in un primo momento, utilizzata come una sorta di mostra itinerante. Ci sono stati anche alcuni eventi in cui hanno mostrato la collezione. Il raggiungimento della sala espositiva su vagine, avvoltoi e strutture di vita ginecologiche era inevitabile. Nel 2019, ha aperto nella sua prima sede fissa nel Camden Market di Londra. Questo museo insolito dovrebbe continuare a sviluppare eventi organizzativi e spettacoli in evoluzione.

Hollywood Horror Museum – Los Angeles (Los Angeles)

Tutto, dal mondo dello spettacolo rispetto a varie scene horror nei film, nell’arte e nella letteratura può essere trovato nell’Hollywood Horror Museum di Los Angeles. Si tratta di tutti gli aspetti del cinema in questa sezione. A partire dal make-up, abiti ed effetti speciali, fino a modellare strategie di sviluppo per adattamenti cinematografici e grafica. Questa è stata fondata nel 2015 ma non ha avuto una sede permanente fino al 2019. Ha il più grande assortimento al mondo di oggetti di scena, abiti e film a forma di orrore.

Il Museo della canapa – Berlino

Questo museo esiste dal 1994 ed è interessante, ed è uno degli straordinari musei del mondo. Musei simili si trovano anche a Barcellona, Vienna, Amsterdam e Nuova Zelanda. I visitatori avrebbero trovato un assortimento di cannabis in questo museo. La superficie di 300 mq ha tutto ciò che i visitatori devono sapere sulla coltivazione per l’uso della pianta di canapa.