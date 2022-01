Una abitudine sempre più diffusa

Negli ultimi anni anche in Italia si sta diffondendo l’abitudine a noleggiare l’auto invece di acquistarla. Stiamo parlando del noleggio a lungo termine, una formula che indica la possibilità di scegliere un’auto nuova e di usarla in modo esclusivo, saldando solo un piccolo canone mensile. Le offerte disponibili oggi comprendono vetture di qualsiasi genere e consentono anche ai neopatentati di avere subito a disposizione un’auto nuova, senza dover spendere somme importanti.

Il primo vantaggio: il costo

La motivazione per cui molti italiani si stanno avvicinando al noleggio auto a lungo termine è meramente economica. A conti fatti questo tipo di offerta conviene, soprattutto se si utilizza molto l’auto e si desidera averla sempre in perfetto stato. Per guidare l’auto dei sogni con questa opzione non è necessario chiedere un prestito, o sborsare cifre ingenti; visto che il prezzo di listino delle auto nuove è in costante crescita questo vantaggio appare decisamente non indifferente. Anche un giovane, un neopatentato, una persona che non dispone sul proprio conto corrente di somme di una certa importanza, può cominciare sin da subito a guidare l’auto che preferisce.

L’auto in pronta consegna

Questo è decisamente un altro vantaggio che sta diventando sempre più interessante. Chiunque sia alla ricerca di una nuova auto sa che oggi i tempi di consegna stanno raggiungendo termini quasi impensabili in passato. Se si sceglie un’auto che non è già presente dal concessionario alcuni marchi propongono attese per la consegna che possono superare i 6 mesi: tempi impossibili per molti, difficili da gestire per tanti altri. Con il noleggio a lungo termine invece l’auto è già pronta presso l’azienda che la propone, quindi si può cominciare a guidarla rapidamente. Considerando anche il fatto che non serve versare caparre enormi o chiedere un prestito per pagare l’auto. Le offerte oggi disponibili comprendono la possibilità di pagare un piccolo acconto iniziale, in modo da ridurre il canone mensile; ma tale opzione non è sempre necessaria.

Costi fissi per l’auto

Per molte famiglie, coppie e single la preoccupazione di dover pagare somme variabili per l’uso dell’auto può risultare eccessiva. Una riparazione molto costosa, un guasto improvviso, un imprevisto che costringe a lasciare l’auto dal concessionario a lungo, sperando in un conto non troppo salato, sono tutte situazioni in cui chi ci si è trovato preferirebbe non si ripetessero. Con il noleggio a lungo termine questi eventi scompaiono dal futuro di chi lo sceglie. Perché tutto ciò che riguarda l’assistenza e la manutenzione è a carico del proprietario del veicolo, che è la società che lo ha noleggiato al proprio cliente. Quest’ultimo salda solo il canone mensile, che comprende assicurazione RCA, consegna nella città in cui si vive, assistenza online 24 ore al giorno, bollo e tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Opzioni aggiuntive

Con una piccola aggiunta al canone mensile si possono poi ottenere anche servizi aggiuntivi. Come ad esempio l’auto sostitutiva quando il veicolo è in manutenzione o riparazione, o anche un veicolo in preassegnazione: intanto che preparano l’auto scelta se ne ottiene una da utilizzare nell’attesa.