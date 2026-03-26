In Cina

Un contadino nella città di Jieyang, in Cina, ha trovato nel suo terreno un ortaggio dalla forma sorprendente: sembrava una mano umana completa di dita, unghie e palmo. L’uomo, inizialmente convinto di aver scoperto un arto sepolto, ha poi verificato che si trattava di un igname. La vicenda è (ovviamente) diventata virale online, attirando visitatori e offerte fino a 1.000 euro.

La scoperta: dal sospetto a una spiegazione inattesa

L’uomo, la cui identità non è stata resa pubblica, ha raccontato di non aver mai visto nulla di simile.

Dopo il primo shock, ha continuato a scavare nello stesso appezzamento e ha trovato circa 30 altri esemplari, confermando che si trattava di ignami.

Le immagini mostrano chiaramente una forma anomala: quattro dita, un pollice e dettagli che ricordano unghie e palmo.

Le fotografie sono state pubblicate online dal genero del contadino, il signor Huang. In poche ore sono diventate virali.

Molte persone hanno iniziato a visitare la fattoria per fotografarsi accanto all’igname, confrontando la propria mano con quella del tubero.

Reazioni divise: tra inquietudine e superstizione

Il caso ha generato un dibattito online.

“All’inizio pensavo fosse una mano umana e sono rimasto spaventato”.

“Mi ha fatto rabbrividire, sembrava parte di un cadavere”.

Altri utenti hanno invece interpretato la scoperta in modo opposto, definendola un simbolo di fortuna.

Le offerte e la decisione del contadino

Dopo la diffusione delle immagini, la famiglia è stata contattata da numerosi potenziali acquirenti.

Le offerte hanno raggiunto anche 1.000 euro, ma il contadino ha rifiutato tutte le proposte.

Nonostante questo, ha ammesso di non sapere ancora cosa fare con il curioso ortaggio.

Perché gli ignami possono assumere forme insolite

Il fenomeno non è completamente raro. Gli ignami, crescendo sottoterra, sono influenzati da diversi fattori:

durezza del terreno;

presenza di pietre;

radici circostanti.

Questi elementi possono alterare la crescita e portare a forme anomale.

In casi rari, il risultato può ricordare parti del corpo umano o persino tratti del volto o tanto altro…